TEDxCuneo svela gli speaker finali di “Metamorfosi”

EDxCuneo 2024 annuncia gli speaker finali e varca il confine della città, fino al Marchesato, nasce TEDxCuneo+dintorni.

Sabato 4 maggio, a partire dalle ore 14,30 sul palco nel Complesso di San Francesco a Cuneo, Marco Bersanelli, Fiamma e Giuppy Izzo, Daniele Raineri racconteranno la loro esperienza di Metamorfosi alternandosi ai sette speaker già annunciati: Valentina Garonzi, Andrea Casta, Chiara Pennetta, i Rusty Brass, Cosima Buccoliero, Michele Mezza e Francesca Picci.

Importante novità è che quest’anno, per allargare il più possibile la partecipazione, i talk potranno essere seguiti in diretta anche in altre tre sedi: frazione Roata Rossi, quartiere Donatello di Cuneo e Saluzzo. Gli eventi diffusi saranno gratuiti previa prenotazione online .

Biotecnologia, visual e street music, inclusione, percorsi dal carcere, agricoltura sostenibile, astrofisica, doppiaggio, informazione, geopolitica saranno i temi presentati che, quindi, potranno essere seguiti sia in presenza che in diretta streaming.

Vi presentiamo gli speaker finali

Marco Bersanelli

Essere noi stessi, la più ardita delle metamorfosi

La sua passione per l’Universo nasce da lontano. Figura autorevole nel panorama scientifico internazionale, Marco Bersanelli ha dedicato la sua carriera allo studio dell'Universo primordiale attraverso il Fondo Cosmico di Microonde, è docente di Fisica e Astronomia presso l’Università degli Studi di Milano. Fondamentale è stato il suo contributo alla missione spaziale Planck dell'ESA (Agenzia Spaziale Europea) come Deputy PI e Instrument Scientist di Planck-LFI. Missione che ha condotto a una visione mai prima così precisa delle prime fasi dell'Universo, un balzo storico per la Cosmologia.

“Cambiamento è la parola chiave della vita, della società, della natura, delle idee, dei nostri progetti. Ma forse la più ardita delle metamorfosi è quella che ci trasforma sempre più in noi stessi, in ciò che siamo veramente”.

Marco Bersanelli è anche autore di oltre 300 pubblicazioni specialistiche e la sua importante attività di divulgatore scientifico (dai libri alla tv) ha contribuito a rendere accessibili al pubblico concetti complessi dell'astrofisica. TEDxCuneo, quindi, sarà un’occasione imperdibile per svelare qualche segreto in più del Cosmo “un evento di vera apertura e ispirazione per molti”.

Fiamma e Giuppy Izzo

Il doppiaggio, trasformarsi in un altro da sé

Fiamma e Giuppy Izzo appartengono alla celebre famiglia di doppiatori italiana. Figlie di Renato Izzo, noto direttore di doppiaggio, hanno respirato l’arte a tutto tondo fin dall’infanzia muovendo con lui i primi passi in un mondo ricco di stimoli nel quale si sarebbero poi immerse completamente. “Consideriamo la metamorfosi - spiegano le doppiatrici - come il processo attraverso il quale un’emozione vissuta viene trasformata e reinterpretata attraverso l'interpretazione di un'altra persona”.

Fiamma ha iniziato come doppiatrice in Footloose e Flashdance per poi diventare cantante lirica. Tornata alle origini, oggi dirige con le sorelle lo studio Pumaisdue, curando l’edizione italiana di più di 350 film americani e condividendo la sua lunga e solida esperienza con la nuova generazione di artisti.

Meredith Grey (Ellen Pompeo) in “Grey’s Anatomy”, Evelyn Carnahan (Rachel Weisz) ne “La mummia”, Bridget Jones (Renée Zellweger) nella famosa trilogia, la mamma single Lorelai Gilmore (Lauren Graham) in Gilmore Girls. Tutte hanno in comune una sola voce, quella di Giuppy Izzo che ha trasformato la passione per il doppiaggio in un'esperienza avvincente che le ha permesso di “indossare” la vita degli altri, cioè quella dei suoi personaggi. Mondo, quello del doppiaggio, al quale è voluta tornare dopo qualche esperienza come attrice, tanto da diventare una delle migliori voci italiane ottenendo numerosi riconoscimenti.



Daniele Raineri

Geopolitica, un mondo in continua evoluzione

Giornalista esperto di conflitti e crisi internazionali, Daniele Raineri, genovese classe ‘77, è corrispondente estero de La Repubblica, per la quale sta seguendo la guerra in Ucraina e la questione israelo-palestinese. Per Il Foglio, ha seguito gli Esteri da Il Cairo e New York. È stato “giornalista embedded” con i soldati americani, l’esercito iracheno, i paracadutisti italiani e con i ribelli siriani durante la rivoluzione. Ha anche lavorato in Iraq, Libia, Afghanistan. Ha studiato arabo nello Yemen.

TEDxCuneo+dintorni, tre eventi diffusi

Per allargare la platea del TEDxCuneo 2024, alla sede principale del Complesso monumentale di San Francesco si aggiungono la frazione Roata Rossi e il quartiere Donatello a cura del Comune di Cuneo che anche quest’anno ha confermato il suo patrocinio, e la città di Saluzzo. La città del Marchesato ospiterà l’evento in diretta streaming grazie a Isiline Srl, che oltre ad essere partner tecnico, ha coinvolto nel progetto la Fondazione “Amleto Bertoni”, per aprire insieme le porte del saluzzese all’edizione 2024.

I biglietti per assistere all’evento sono disponibili su https://www.tedxcuneo.com/biglietti/

Il ricavato sostiene esclusivamente il progetto TEDxCuneo che sta progressivamente crescendo, che quest'anno giunge alla sua quarta edizione.

Le sedi degli eventi diffusi:

Organizzati in sinergia con il Comune di Cuneo:

Roata Rossi

Via Don Giuseppe Basso, 23

https://maps.app.goo.gl/1eFptJL9R5ibSqG36





Donatello (Cuneo)

Casa del Quartiere di Donatello Cuneo

Via Augusto Rostagni, 23L, 12100 Cuneo CN

https://maps.app.goo.gl/9WgCg6nKkMbgYiVWA?g_st=ic





A cura di Comune di Saluzzo, Fondazione Amleto Bertoni, Terres Monviso, il Quartiere. Partner Tecnico: Isiline