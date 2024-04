Gara Nazionale di Mobilità Sostenibile: gli studenti dell'Itis Delpozzo di Cuneo pronti alla sfida di Misano Adriatico

Nell'ambito dell'attività "Squadra corse d'istituto", alcuni brillanti studenti dell’Itis Delpozzo, provenienti dagli indirizzi di Meccatronica, Robotica ed Elettrotecnica, hanno messo insieme il loro ingegno e la loro creatività per partecipare alla realizzazione di un prototipo di veicolo elettrico. Questa iniziativa si inserisce nell'ambito della prima edizione della "Gara Nazionale di Mobilità Sostenibile", una competizione che coinvolge nove scuole provenienti da tutta Italia e che si terrà presso il prestigioso circuito World Circuit Marco Simoncelli di Misano Adriatico dal 12 al 14 aprile 2024.



Gli studenti coinvolti provengono dalle classi 5BMEC, 4AROB, 4BROB e 5AELE e hanno lavorato con impegno e dedizione sotto la guida esperta dei professori Parracone Igor e Ferrero Claudio. Il loro obiettivo era chiaro fin dall'inizio: sviluppare un prototipo funzionale di veicolo elettrico, utilizzando un piccolo motore elettrico e una batteria messi a disposizione dalla Rete E-Mobility, organizzatrice dell'evento.



Il lavoro dei ragazzi non si è limitato alla semplice assemblaggio di componenti. Al contrario, hanno dovuto affrontare sfide complesse, ricavando la caratteristica del motore, progettando e realizzando la scocca dell'auto, la carrozzeria e l'impianto elettrico radiocomandato, tutto rigorosamente in base ai parametri prestabiliti. Questo processo ha richiesto non solo competenze tecniche, ma anche capacità di problem solving e collaborazione di squadra.



L'entusiasmo e la determinazione degli studenti sono stati evidenti fin dall'inizio del progetto. Non si sono mai scoraggiati di fronte alle difficoltà, ma hanno lavorato con impegno per superarle, sfruttando al meglio le proprie competenze e imparando dagli errori. Questa esperienza non solo ha permesso loro di applicare le conoscenze teoriche acquisite in classe, ma ha anche favorito lo sviluppo di abilità pratiche e trasversali fondamentali per il loro futuro professionale.



La partecipazione alla "Gara Nazionale di Mobilità Sostenibile" rappresenta per loro un'opportunità unica di mettere alla prova le proprie creazioni e competenze in un contesto competitivo e stimolante. Oltre alla competizione in pista, l'evento offrirà loro l'opportunità di confrontarsi con altri giovani talenti provenienti da diverse scuole e di condividere le proprie esperienze e conoscenze nel campo della mobilità sostenibile.



Il sostegno e l'incoraggiamento dei docenti sono stati fondamentali per il successo di questo progetto. Grazie alla loro guida esperta e al loro impegno costante, gli studenti hanno potuto superare ogni ostacolo e raggiungere il risultato sperato.



In conclusione, l'impegno e la creatività dimostrati dai ragazzi coinvolti nella realizzazione del prototipo di veicolo elettrico per la gara, sono un esempio lampante del potenziale dei giovani nel campo della scienza e della tecnologia. Questa iniziativa è volta a promuovere la cultura della sostenibilità ambientale, e offre nel contempo anche agli studenti un'opportunità preziosa di crescita personale e professionale. Siamo certi che il loro impegno e la loro dedizione porteranno grandi risultati e ispireranno altri giovani a seguire le loro passioni e a perseguire i propri sogni nell'affascinante mondo della tecnologia e dell'innovazione. Qualunque sia l’esito della gara, hanno già vinto!