Borgo San Dalmazzo, oggi riapre al traffico via Grandis

Si sono conclusi i lavori di rifacimento del canale irriguo sottostante il sedime stradale ed il consegue ripristino del manto di via Grandis a Borgo San Dalmazzo. Dalle ore 12 di oggi, venerdì 12 aprile, è prevista la riapertura della regolare circolazione.

Il secondo lotto di lavori era partito lunedì 12 febbraio.

Ricordiamo che la strada era stata chiusa per quasi quattro anni, dal 13 agosto 2019, giorno in cui si verificò un cedimento strutturale dei palazzi. L'apertura del 7 luglio scorso era stata possibile in seguito ai lavori di demolizione degli edifici pericolanti che affacciavano su via Grandis.

La sindaca e l’amministrazione comunale esprimono un sentito ringraziamento “a tutti coloro che hanno lavorato alla realizzazione delle operazioni di ripristino e, in particolare all’ing. Guido Lerda per il costante, puntuale e prezioso supporto in ogni fase dell’intervento”.