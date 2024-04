Elezioni europee: se ne parlerà a Savigliano in un incontro promosso dal gruppo Benecomune

La scuola di politica di Benecomune arriva al quinto appuntamento annuale con il consueto incontro in collaborazione con APICE, l’Associazione Per l’Incontro delle Culture in Europa, per fare il punto sull’Unione Europea, a meno di due mesi dalle elezioni in programma a giugno per il rinnovo del Parlamento Europeo.

L’evento #Elezioni Europee: la posta in gioco vuole tracciare con l’aiuto di Franco Chittolina, forte della sua lunga esperienza europea, e di Luca Giordana coordinatore dell’associazione, il quadro attuale delle sfide aperte che l’Unione Europea si ritrova ad affrontare, a partire dalle tensioni geopolitiche, con la guerra in corso fra Russia ed Ucraina, con la situazione complicatissima in medio oriente, e le priorità ormai non più rinviabili di arrivare ad una difesa comune, di affrontare la situazione economica in deterioramento, la transizione energetica, i cambiamenti climatici.

Un contesto che rende le prossime elezioni di giugno un crocevia importante, da cui scaturirà una direzione politica che andrà ad influenzare le prospettive della stessa UE, del suo ruolo in questo panorama complesso di sfide vecchie e nuove.

L’appuntamento è per venerdì 19 aprile 2024 alle ore 21, in presenza presso il salone parrocchiale di piazza Pieve 8 a Savigliano, oppure come di consueto si può seguire online la serata su www.benecomune.info/diretta.

Ricordiamo che gli eventi sono aperti a tutti e le informazioni sulla Scuola di Politica e sui suoi appuntamenti, nonché le registrazioni di quelli passati, si possono trovare sul sito www.benecomune.info.