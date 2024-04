L’insegnamento dello ‘squalo’ Nibali ai giovani fossanesi: “Inseguite i vostri sogni e imparate a rialzarvi” [FOTO E VIDEO]

È un invito a inseguire i propri sogni quello dello “squalo”, Vincenzo Nibali, rivolto a centinaia di giovani studenti presenti questa mattina, lunedì 15 aprile, al Palazzetto dello Sport di Fossano, con in mano le bandiere rosa sventolanti, in attesa del Giro che proprio a Fossano vedrà l’arrivo della terza tappa con partenza da Novara in programma il 6 maggio.



La Granda, terra di successi per lo "squalo"

Un campione che qui in Granda ha raccolto storie di grandi successi, come la prima volta nel 2010 nella cronosquadre quando al termine della Cuneo - Savigliano vestì la maglia rosa per la prima volta. Passando per la conquista nel 2016 di un Giro d’Italia che si riaprì proprio nelle tre tappe finali, tutte cuneesi, e che lo incoronò a Sant’Anna di Vinadio, dopo che il giorno prima la fuga dell'amico Michele Scarponi, come il migliore dei gregari, riaprì quella 99^ edizione della corsa rosa.



Campioni di ieri e di oggi

Ma nel pubblico, tra i presenti, c’era anche Matteo Cravero, che in provincia ha i natali e che corse il Giro del 1969 (vinta da Felice Gimondi). Campioni di ieri e di oggi che hanno portato la loro testimonianza alle future generazioni.



La chiave del successo

Il successo di Nibali è stato quello di saper affrontare con lo stesso approccio le salite come le discese. Un racconto di strade inerpicate, fatta di scelte importanti, in primis quella di lasciare la Sicilia giovanissimo per approdare in Toscana in un team professionistico. Percorsi piene di insidie con storie che a volte portano al successo e a volte no: “Basta sapersi rialzare”.



L'affetto dei presenti

Dopo diversi video che hanno raccontato la sua storia sportiva, tra i sette ciclisti della storia ad aver conquistato almeno un’edizione dei tre Grandi Giri (la Vuelta nel 2010, il Giro nel 2013 e nel 2016 e il Tour de France nel 2014) lo “Squalo” dello stretto si è tuffato nell’affetto dei presenti tra autografi e foto. Fossano si prepara al Giro