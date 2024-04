La primaria di Salmour in visita all’Ape Golosina di Cascina Monfrin

Martedì 9 aprile tutte le classi della scuola primaria di Salmour hanno partecipato a un’uscita didattica presso la Cascina Monfrin “Ape Golosina” a Narzole, dove sono state accolte dai gentilissimi e preparatissimi gestori, Valter e Laura.

È stata un’esperienza unica e coinvolgente: tutti i bambini sono rimasti affascinati nello scoprire il mondo delle api, che si distinguono dagli altri insetti per la loro straordinaria cooperazione e laboriosità.

Attraverso il gioco, l’esperienza diretta e la realizzazione di alcuni manufatti (tra cui una candela di cera e un’ape con un cucchiaino di legno), gli alunni hanno scoperto com’è fatta un’ape e i compiti che ognuna di loro deve svolgere per costruire l’alveare, produrre la cera e il miele, curare le larve, pulire le celle e cercare il nettare, il tutto sempre in perfetta sintonia.

Lo sapevate che l’ape regina può deporre 2000 uova al giorno e può raggiungere i 700 m di altezza durante il volo nuziale?

Dopo avere visitato il laboratorio e scoperto tutto il procedimento per la produzione del miele, nel pomeriggio le classi hanno potuto vedere dal vivo le api. I bambini sono rimasti affascinati quando Valter ha preso in mano le api e dolcemente ha mostrato da vicino un’arnia. In seguito alunni e insegnanti hanno scoperto il profumo e il sapore di vari tipi di miele.

È stata una giornata memorabile!