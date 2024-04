Il giornalista Bruno Geraci a Savigliano per parlare di intelligenza artificiale

Domani, mercoledì 17 Aprile, alle 10, alla Crusà Neira di Piazza della Misericordia sei classi terze dell’Istituto Superiore Arimondi Eula incontrano il giornalista e scrittore Bruno Geraci.

Patrocinio del Comune di Savigliano e Banca CRS, questo è il secondo incontro dell’anno 23-24, in presenza, del ciclo di conferenze divulgative e di formazione didattica che il Rotary Club Savigliano, in uno spirito di servizio comunitario supporta per insegnanti, genitori e studenti.

A Marzo vi erano classi prime e seconde. Si era riparlato di Cyberbullismo e violenza ed era stata loro distribuita la quinta pubblicazione “Conta su di me”, sull’argomento. Un’ iniziativa Cuori Connessi di sensibilizzazione realizzata da Polizia di Stato ed Unieuro. Ora sono le terze e sarà consegnata anche a loro.

Questo Mercoledì il tema è “Intelligenza artificiale: possibilità infinite, rischi enormi”. Argomento di grande attualità considerata le incredibili potenzialità di questa nuova tecnologia ma che da buona parte della nostra comunità non vengono ancora avvertite compiutamente.

Bruno Geraci, giornalista, saggista, poeta e scrittore ci aiuterà. Era responsabile di Servizi Giornalisti del Centro di Produzione Rai di Torino ed ha lavorato nei quotidiani: Avvenire, La Stampa e il Corriere della Sera. Ha diretto il Master per cine-reporter e documentaristi dell’Università Pontificia Salesiana e collabora con quattro università statunitensi. Fra i suoi libri, il romanzo “L’anno delle tredici lune” , la raccolta di poesie “Pietre di sale”, il saggio “Comunicare”. Presidente dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha pubblicato nel 2016 il volume “La Dieta Digitale dei Nostri Ragazzi”.