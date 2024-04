Per la giornata nazionale Plasticfree la pulizia del Sentiero delle Coccinelle

Il team PLASTICFREE CUNEO è ormai prossimo all'Evento Nazionale di Domenica 21 Aprile. L'obiettivo primario dell'associazione è quello di sensibilizzare le persone sulle tematiche ambientali, con particolare attenzione all'inquinamento da plastica.

L'attività per cui la Plasticfree è più conosciuta è la raccolta di rifiuti sul territorio; grazie al supporto dei volontari, si organizzano molti eventi di raccolta che permettono di bonificare intere aree, spesso degradate e soggette ad abbandoni. Quest'anno, in occasione dell'evento nazionale, verranno organizzate più di trecento raccolte in simultanea in tutta Italia, in una grande giornata di sensibilizzazione collettiva e Amore per il Pianeta.