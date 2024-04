Al Rondò dei Talenti si conclude "Esercizi d'immaginazione": pronta a inaugurare la Scala degli illustratori

Da giovedì 18 a domenica 21 aprile Esercizi di immaginazione, progetto partito nel 2023, concluderà il proprio percorso con una serie di appuntamenti dedicati al fumetto e con l'inaugurazione della Scala degli illustratori all’interno del Rondò dei Talenti.



Giovedì 18 aprile alle ore 18 Lorenzo Palloni, autore di numerose graphic novel e webcomics, scrittore pluripremiato, proporrà un incontro sul tema La Revue Dessinée: il giornalismo a fumetti e come farlo, nel quale cercherà di rispondere alle domande «Cosa vuol dire graphic journalism?», «Come si scrive e disegna il “fumetto di realtà”?», «Quali sono i limiti del giornalismo odierno, e come può il fumetto risolverli?».



Venerdì 19 alle 17,30 l'inaugurazione della Scala degli illustratori e un talk in cui Daniela Tieni − l'illustratrice che ha dato forma ai personaggi che animano la Guida alle attività del Rondò dei Talenti https://rondodeitalenti.it/guida-raccontata/ e dal lavoro fatto con le scuole ha creato una narrazione per le pareti delle scale − racconterà come nascono i personaggi delle sue storie, il suo percorso e come allena la creatività, in dialogo con lo scrittore Lorenzo Naia.



La protagonista degli appuntamenti di sabato 20 e domenica 21 aprile sarà l'illustratrice torinese Ilaria Urbinati, che ha all’attivo importanti collaborazioni nel mondo dell’editoria italiana e straniera, con volumi dedicati sia ai bambini e ai ragazzi sia a un pubblico più adulto, insieme a incursioni nel mondo della graphic novel, dei quotidiani e della pubblicità. Sabato 20 aprile alle ore 10 proporrà il workshop per bambini dai 4 ai 6 anni dal titolo Protagonista di mille avventure, mentre dalle ore 16 alle 19 terrà il workshop 6 vignette per un ricordo, per ragazzi dagli 11 ai 17 anni. Alle 19,30 Ilaria Urbinati racconterà il suo percorso artistico in un talk aperto a tutti. Domenica 21 aprile, infine, dalle ore 10 alle 14, il workshop per adulti 6 vignette per un ricordo.



Tutti gli appuntamenti sono a partecipazione gratuita, con registrazione obbligatoria sul sito del Rondò dei Talenti https://rondodeitalenti.it/esercizi-immaginazione/.



IL PROGETTO “ESERCIZI DI IMMAGINAZIONE”

Esercizi di Immaginazione è un progetto promosso da Rondò dei Talenti e Fondazione CRC in collaborazione con l'associazione noau | officina culturale e con l'associazione Illustrada. Esercizi di Immaginazione è un progetto di educazione allo sguardo e al pensiero creativo rivolto a grandi e bambini, nato dalla volontà di trasformare la scala interna del Rondò dei Talenti da spazio bianco a Scala degli illustratori, un luogo di

immaginazione per tutti.



L'immaginazione è un muscolo, e come tale va curata e esercitata: è questa la convinzione alla base dell'iniziativa, che ha trasformato il Rondò in una palestra. Si spiega così l'impronta sportiva dei nomi delle sue proposte, articolate in quattro settimane tra novembre 2023 e aprile 2024, che hanno permesso di conoscere e approfondire le diverse anime e le forme dell'illustrazione.



Il Triathlon per le scuole ha offerto agli studenti delle scuole superiori di secondo grado un percorso laboratoriale sui temi dell’immaginazione, della scrittura creativa, dell’espressività e del disegno.



In quattro fine settimana sono stati sviluppati una serie di laboratori aperti a tutti: con Affondi frontali, incontri dedicati alla formazione di appassionati e addetti ai lavori, per scoprire l’importanza delle immagini e del bello nella vita di tutti i giorni; Ginnastica per occhi e voce ha previsto talk aperti a tutti con illustratori e professionisti del mondo del libro per scoprine i processi creativi e le opere; e infine Corpo libero ha offerto workshop per bambini, adolescenti e adulti.