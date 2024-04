Partono i corsi di formazione del Distretto Diffuso del Commercio Dronero e Valle Maira

Dal 22 aprile partono i corsi di Formazione promossi dal Distretto Diffuso del Commercio Dronero e Valle Maira curati dall’Azienda di Formazione Professionale di Dronero e finanziati dalla Regione Piemonte tramite il Bando di sostegno ai Distretti del Commercio.

I primi quattro incontri (seguirà in autunno una seconda sessione formativa) intendono fornire una panoramica su cosa significhi oggi fare marketing di vicinato, come siano cambiati i consumatori e le modalità di acquisto e in che modo sia necessario lavorare sulla propria immagine aziendale promuovendola, anche, utilizzando gli strumenti digitali; nelle serate saranno inoltre presentati esempi pratici e verrà dato ampio spazio al confronto e alla condivisione.

Quando si parla di commercio, ma anche, di turismo in un territorio come quello della Valle Maira, tematiche quali il marketing di prossimità, il marketing locale, la digitalizzazione e l’uso corretto dei numerosi strumenti offerti dai social network sono cruciali. «Ecco perché il Distretto Diffuso del Commercio di Dronero e Valle Maira, grazie al contributo della Regione Piemonte – spiega l'assessore al Commercio alle attività produttive del Comune di Dronero, ente capofila del distretto, Marica Bima – ha deciso di investire parte dei fondi destinati dalla regione al sostegno dei distretti del commercio sulla formazione delle imprese del territorio organizzando, con la collaborazione dell'AFP Dronero una prima sessione formativa. Per noi ma anche per tutti i componenti della cabina di regia del ditretto: l'associazione commercianti ed esercenti di Dronero e Valle Maira "Il Bottegone", l'unione Montana Valle Maira, Confcommercio Cuneo, Confartigianato Cuneo, Coldiretti Cuneo e Confesercenti Cuneo, fornire alle imprese del territorio strumenti per affrontare presente e futuro, attraverso la formazione continua è cruciale e strategico. Affrontare sfide sempre più impegnative a fronte di un panorama complesso quale quello creato dall'evoluzioni delle modalità di acquisto anche e soprattutto in ambito digitale, richiede a commercianti ed esercenti nuovi sforzi e nuove competenze.».