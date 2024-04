A Cortemilia si presenta la nuova casa di comunità

"Non si tratta solo di un incontro per parlare della nuova casa di comunità di Cortemilia, ma di un importante momento di confronto per programmare lo sviluppo del territorio e il potenziamento dei servizi sanitari". Con queste parole il sindaco di Cortemilia, Roberto Bodrito, ha introdotto l'appuntamento che si svolgerà domani, mercoledì 17 aprile alle ore 18, nel Convento Francescano (corso Luigi Einaudi 14).

Oltre al primo cittadino interverranno l'assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi, il direttore generale dell'Asl Cn2 Massimo Veglio, il direttore del distretto 1 Mirko Panico e il direttore Dipsa (direzione professioni sanitarie), Sabrina Contini.

Le Case di Comunità sono strutture in cui opera un’équipe multi professionale di medici di famiglia, medici specialistici, infermieri di comunità, altri professionisti della salute e che può ospitare anche assistenti sociali.

"A Cortemilia abbiamo già messo in atto tutti i servizi di prossimità. Cercheremo di capire quanto stiamo facendo, quanto contiamo di fare e quali sono le criticità maggiori. Qui abbiamo creato un appartamento didattico, un progetto di riabilitazione e di ricondizionamento degli anziani. Vengono accompagnati per imparare o reimparare degli stili di vita sani nella vita quotidiana: dall'alimentazione all'attenzione agli incidenti domestici, fino all'educazione alla salute e alla socializzazione. Dopo qualche seduta in loco, vengono seguiti a casa attraverso gli strumenti della telemedicina e possono essere controllati nel tempo", ha spiegato Massimo Veglio, direttore generale dell'Asl Cn2.

Lo stesso momento di approfondimento riguarderà la casa di comunità di Canale, il 22 aprile alle ore 18 nell'ex chiesa di San Giovanni in piazza Italia 18.