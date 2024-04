Bagnasco, interventi per 980mila euro sul fiume Tanaro

Appaltati due importanti interventi di messa in sicurezza del fiume Tanaro nel territorio comunale di Bagnasco, per un costo complessivo di 980mila euro.

Il primo progetto riguarda il ripristino delle difese spondali e la realizzazione di nuovi tratti di scogliera a valle del vecchio ponte Romano. L'intervento sarà finanziato a valere sul PNRR attraverso il bando europeo NextGeneration M2C4 – 2.2. per un importo complessivo 500mila euro. I lavori sono stati affidati alla ditta Icose spa di Paroldo.

Il secondo intervento riguarda invece il ripristino delle sezioni di deflusso di materiale litoide in località Centasco, località Area Industriale e ripristino opere spondali a difesa del centro abitato di via Tanaro, oltre alle realizzazione di difesa spondale in sinistra a difesa dell’area industriale.

I lavori sono stati finanziati dalla Regione Piemonte e l'intervento è stato affidato alla “S.T.A. Sistemi e Tecnologie per l’Ambiente” di Bagnasco.

"I lavori - spiega il sindaco Beppe Carazzone - inizieranno non appena si concluderanno le previste verifiche sulle ditte aggiudicatrici e consentiranno la minimizzazione del rischio ed il miglioramento delle condizioni idrauliche in caso di piene sul Tanaro".