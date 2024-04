Ingranaggi del futuro: gli studenti del Cfpcemon di Ceva alla scoperta di Uvex Cagi

Prosegue con grande successo il ciclo di incontri tra aziende e studenti del Cfpcemon, questa volta con un'esperienza davvero molto concreta, vissuta dagli studenti della terza annualità del corso operatore meccanico di Ceva.

Protagonista d’eccezione è stata la Uvex Cagi, azienda leader nella produzione di calzature antinfortunistiche e importante realtà nel territorio cebano. L'incontro formativo si è svolto su due fronti: un primo momento in aula in cui il Direttore di stabilimento Marco Suria ha illustrato i prodotti e approfondito tematiche quali la sicurezza sul lavoro, l'innovazione tecnologica e la responsabilità sociale d'impresa e un secondo momento di visita in azienda.

Ed è stata proprio la visita guidata presso l’UCP, lo stabilimento di produzione in via della Repubblica, il momento in cui gli studenti hanno avuto modo di immergersi completamente nella realtà aziendale, osservando da vicino ogni fase del processo produttivo. Un'esperienza davvero coinvolgente e formativa, che ha permesso agli studenti di toccare con mano l'importanza di una preparazione solida e l’utilità del loro percorso formativo, anche in un contesto che esula dall’industria metalmeccanica.

La disponibilità di Uvex Cagi a questa iniziativa testimonia l'impegno concreto dell'azienda nel supportare i giovani nell'orientamento al mondo del lavoro come sottolineato dalla Direttrice della sede Ernesto Rebaudengo Simona Giacosa: "La presenza di Uvex Cagi sul nostro territorio è davvero preziosa e rappresenta un esempio tangibile di come la sinergia tra scuola e mondo del lavoro possa generare valore per le nuove generazioni. In questo quadro Uvex Cagi ha sempre creduto nella collaborazione con la nostra scuola (è infatti tra i soci fondatori), collaborazione che nel tempo ha rivestito forme diverse, dalla formazione, alla presa in carico degli stage, fino all'inserimento stabile in azienda di molti ex studenti.

La dedizione e la cordialità con cui i Responsabili e tutto il personale hanno condotto gli incontri di queste settimane ci hanno reso orgogliosi e per questo vorrei rivolgere un sentito ringraziamento a tutti i dipendenti dell’azienda Uvex Cagi, in particolare al Direttore Marco Suria, per l'esperienza formativa puntuale ed altamente qualificata offerta ai nostri studenti.”

L'esperienza formativa con Uvex Cagi si inserisce in un quadro più ampio di iniziative promosse da tutte le sedi del Cfpcemon per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro nel territorio. Gli studenti di Ceva nel primo quadrimestre hanno svolto lo stesso iter presso l’azienda GEA/CMT di Beinette, realtà specializzata in impianti per la produzione di formaggi a pasta filata, dove a condurre la formazione in aula e la visita allo stabilimento è stato l’ingegner Simone Ricca. Proprio questa settimana sarà la volta di un’altra azienda: la Continental di Cairo Montenotte, azienda del settore automotive che produce freni a tamburo.

Un impegno concreto per il Cfpcemon, che si conferma come punto di riferimento per la formazione professionale e l'inserimento lavorativo dei giovani.