Lions in azione a Bra per la terza edizione della “Cittadella della salute”

Lions in azione a Bra con un’iniziativa all’insegna del motto “We serve”. Sabato 20 aprile, dalle ore 10 alle 18, ritorna la “Cittadella della salute”, la giornata per la prevenzione sanitaria gratuita, giunta alla terza edizione e promossa da Lions Club Bra Host, Lions Club Bra del Roero, in collaborazione con Leo Club Bra e con il patrocinio del Comune.

L’appuntamento è in piazza Roma con un evento che rimette al centro l’importanza della prevenzione sanitaria, dando a tutti l’opportunità di sottoporsi ad una serie di screening completi, resi possibili grazie alla generosa disponibilità di medici ed infermieri braidesi.

Per l’intera durata sarà possibile effettuare screening totalmente gratuiti: prevenzione del glaucoma, service storico per i Lions effettuato da personale specializzato, controllo della pressione arteriosa e della glicemia (diabete) a cura delle infermiere volontarie della CRI e della FAND, controllo spirometria a cura del Medical Center.

Si potranno così ottenere indicazioni preziose per la propria salute ed essere indirizzati, se necessario, ad ulteriori approfondimenti diagnostici. Previste, altresì, dimostrazioni pratiche dell’uso del defibrillatore a cura di CRI e illustrazioni delle tecniche per eseguire il corretto massaggio cardiaco, a cura delle Volontarie della Croce Rossa Italiana (Crocerossine).

Ma la festa non finisce qui, dato che in piazza saranno presenti anche associazioni sportive con esibizioni di ginnastica artistica, twirling, yoga, attività culturali con ceramisti e pittori che esporranno le loro opere e realizzeranno opere dal vivo e ci sarà anche la possibilità di svolgere attività musicali.

E per concludere non mancheranno gazebi informativi di associazioni di volontariato locale che presenteranno le rispettive attività solidali, come l’Avis, l’Aido. Saranno presenti i Vigili del Fuoco con attrezzature dimostrative e la polizia municipale per parlare della sicurezza stradale.

Durante la giornata verrà anche effettuata la raccolta degli occhiali usati (da vista e da sole) promossa dai Lions. Tali occhiali verranno rigenerati e donati a chi ne ha bisogno, in particolare nei Paesi in via di sviluppo.

In caso di pioggia, l’evento verrà spostato al Movicentro.