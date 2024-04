Aido in piazza a Savigliano per sensibilizzare sull'importanza della donazione di organi e tessuti

Domenica scorsa, in occasione della Giornata Nazionale di sensibilizzazione alla donazione di organi e tessuti, l’Aido intercomunale di Savigliano, Marene, Monasterolo di Savigliano presieduta dal dr. Pasquale Portolese è scesa in piazza Santarosa per parlare di donazione e promuovere la cultura del dono.

Il corner informativo ha ricevuto la visita di parecchie persone e alcune di loro hanno sottoscritto la loro adesione alla donazione di organi e tessuti. Insieme ai soci Aido era presente anche il dr. Diego Pancaldo presidente del Lions club Savigliano-Saluzzo a testimonianza del sostegno del club all'associazione donatori. In questa occasione, infatti, si è concretizzato il "Service" di Natale, a favore dell' AIDO locale, con lo stanziamento di un contributo economico che è stato anche utilizzato per l'acquisto di un gazebo installato, per la prima volta, proprio a copertura del banchetto, rendendolo più visibile ed attrattivo.

"Siamo scesi in piazza - spiega il presidente dell' Aido intercomunale Dr Portolese: - per parlare di donazione di organi e tessuti in occasione della Giornata nazionale e abbiamo avuto la possibilità di salutare tanti amici che ringraziamo per essere venuti a trovarci e per aver aderito al DONO.

Un Grazie particolare alle amiche socie Giusi,Marika,Antonella,Marta per essere state presenti e per il supporto. Un altro grazie va all’amico dott Diego Pancaldo, presidente del Lyons Club Saluzzo-Savigliano per essere stato con noi a testimonianza del sostegno del club al nostro gruppo Aido ".