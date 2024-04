Roburent al voto, il consigliere uscente Michele Valsecchi si candida a sindaco

Scioglie le riserve e ufficializza la sua candidatura a sindaco di Roburent, Michele Valsecchi.

Classe 1984, imprenditore agricolo, è consigliere uscente del gruppo "Uniti per crescere", sui banchi dell'opposizione del Comune, poi commissariato.

Nella scorsa tornata elettorale, nel 2019, era candidato contro Giulia Negri; le votazioni si erano poi chiuse in favore di quest'ultima con solo dieci voti di differenza.

"Ho deciso di candidarmi per rispetto della fiducia che gli elettori hanno accordato al nostro gruppo in questi anni - spiega Valsecchi - "Abbiamo deciso quindi di continuare il nostro percorso con una squadra unita e compatta, minimamente rinnovata, per venire incontro alle esigenze di alcuni componenti che per motivi di lavoro non potevano più farne parte. Il gruppo è composto da persone che hanno a cuore il paese e il territorio".

ECCO I COMPONENTI DI "UNITI PER CRESCERE"

La lista a sostegno della corsa al municipio di Michele Valsecchi manterrà il nome "Uniti per crescere" e sarà composta da: Viviana Costa, Wilma Galliano, Oreste Colombo, Stefano Avagnina, Federica Garelli, Luca Bocchi, Debora Firato, Enrico Taffone, Pietro di Pisa e Florinda Pirrone.

"Nelle prossime settimane - conclude Valsecchi - presenteremo l'organigramma ai cittadini e il programma della nostra squadra. Se saremo chiamati ad amministrare per noi sarà prioritario concentrarci sulla riapertura degli impianti di risalita".

Alle amministrative, che si terranno l'8 e 9 giugno prossimi, saranno 172 i Comuni della Granda chiamati alle urne. A Roburent al momento la corsa al municipio vedrà sfidarsi Michele Valsecchi ed Emiliano Negro, ma non si esclude la presentazione di altri candidati.