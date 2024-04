Si è risolto in breve tempo l'intervento dei vigili del fuoco di Cuneo per un principio di incendio al tetto di un'abitazione in frazione San Benigno.

L'allarme è scattato intorno alle 11.30 di giovedì 18 aprile in via Mombasiglia.

Sul posto la prima partenza di Cuneo intervenuta con l'autoscala.