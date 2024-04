A Centallo la nuova “Aiuola 8anta”

Verrà inaugurata domani, venerdì 19 aprile, nei pressi di Viale delle Scuole, quindi in posizione ben visibile alla popolazione scolastica, la nuova “Aiuola 8anta”, un angolo fiorito in memoria di chi 80 anni fa ha fatto fiorire la libertà a Centallo, voluto dall’Associazione Centallo Viva e dall’Amministrazione Comunale. La prima piantumazione, effettuata quella stessa mattina, sarà in ricordo di Maria Isoardo, l’eroica maestra centallese cui è dedicato l’edificio delle scuole e l’Istituto Comprensivo. Le classi 4^ e 5^ sono in questi giorni impegnate ad approfondire la figura di questa insegnante ed il suo messaggio di eroismo e altruismo che si manifestò in pieno il 20 aprile 1944, in piena rappresaglia tedesca del paese montano di Pietraporzio, dove lei insegnava: in primo luogo, accompagnando ad uno ad uno i suoi piccoli alunni alle rispettive abitazioni per preservarli da ogni pericolo; poi collaborando allo spegnimento di un incendio appiccato dai tedeschi ad alcune abitazioni; in terzo luogo, facendo da scudo alla collega e permettendole di fuggire dalla scuola dove entrambe erano sotto la minaccia delle armi dell’ufficiale tedesco; infine, opponendosi con tutte le forze alla violenza bruta di quest’ultimo, che non potendo prevalere su di lei finì per ucciderla. L’appuntamento per tutta la cittadinanza è alle ore 11 di venerdì 19 aprile, in viale delle Scuole, per la commemorazione ufficiale da parte degli stessi alunni, che trasmetteranno agli adulti quanto hanno imparato sul conto di Maria Isoardo, che veglia su di loro dal busto bronzeo posto all’ingresso della scuola, accanto ad una lapide che è tutto un programma: “Finchè la scuola poggerà sull’opera di maestri come Maria Isoardo, rimarranno in noi la fiducia e la speranza che il bene non morirà nel mondo”. Centallo Viva omaggerà gli alunni con un fumetto sulla vita della maestra. Seguiranno, nei giorni successivi, altri appuntamenti per commemorare degnamente la ricorrenza del XXV Aprile.