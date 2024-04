Torna il treno a vapore da Torino a Ormea, con tappa a Ceva, Nucetto e Bagnasco

Domenica 19 maggio la Ferrovia del Tanaro torna protagonista per una giornata alla scoperta dei meravigliosi Borghi dell’ alta valle. Un viaggio nelle tradizioni a bordo del treno storico turistico con locomotiva a vapore , che inizierà la sua corsa a Torino per giungere a Ormea (CN) , ultima stazione della tratta ferroviaria in Alto Tanaro, dopo diverse soste lungo il percorso.

Il programma prevede la partenza alle ore 8.00 di domenica 19 maggio da Torino Porta Nuova , con fermate intermedie a Torino Lingotto, Mondovì e Ceva . In quest’ultima stazione avverrà lo scambio dei locomotori con relativo aggancio della locomotiva a vapore, per proseguire il viaggio ed entrare nel vivo alla scoperta dell’ Alto Tanaro .

Immerso nel suggestivo panorama naturale della valle, ricco di boschi e biodiversità, il treno farà una prima fermata, durante il viaggio di andata, a Nucetto (arrivo previsto ore 10.36) dove i viaggiatori potranno sostare per poco più di un'ora e assistere a un momento dedicato al cibo e al gusto. Lo chef Paolo Pavarino, vera e propria istituzione nel settore dell’enogastronomia del territorio, racconterà e proporrà, attraverso uno show cooking , il prodotto tipico per eccellenza del paese, il cece. E’ prevista anche una visita al Museo Ferroviario e al Museo Storico di Nucetto e dell’Alta Val Tanaro

Ripartenza da Nucetto alle ore 11.51 con arrivo a Ormea alle 12.35, dove la sosta sarà più lunga e il ritorno programmato nel pomeriggio.

Qui i viaggiatori potranno ammirare la bellezza del centro storico cittadino, passeggiando nei caratteristici 'trevi' (vicoli) e pranzando negli esercizi e ristoranti convenzionati.

Tra le iniziative proposte a Ormea ci sarà l'intrattenimento musicale dei “Rosamunda Folkfest” presso la stazione ferroviaria e lungo le vie del centro.

Sarà inoltre possibile visitare liberamente la mostra diffusa, “Non di solo pane, non di sole rose", il cui tema è incentrato sul ruolo delle donne dal 1946 ai giorni nostri. Le opere, realizzate da Le Ragazze di Ormea, sono esposte presso la stazione ferroviaria, la Casa delle Meridiane e la Sala Colombo.

Nel centro storico si svolgerà la mostra mercato “Primavera in fiore”: erbe e fiori di maggio con piccoli assaggi di cibi tipici.

Per tutto il pomeriggio resterà aperto alle visite, con ingresso libero, il Museo Etnografico "La Casa", piccolo gioiello della tradizione rurale, che propone la ricostruzione fedele di un'antica casa nella sua quotidianità.

Per coloro che desiderano conoscere più a fondo la storia e le tradizioni della cittadina, alle ore 14:00 è previsto un tour guidato e gratuito del centro storico, accompagnati da una guida turistica abilitata.

Poco prima della ripartenza da Ormea, alle ore 15:00 nel Salone della Croce Bianca (area stazione ferroviaria), si svolgerà la presentazione del libro “Cold Case al Grand Hotel” di Bruno Vallepiano, scritto per D’Acqua e di Ferro, già trama dello svolgimento dell’Escape Train del 5 novembre 2023.