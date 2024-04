A Savigliano e le sue piazze, alla Soms un incontro tra filosofia, storia e riprogettazione degli spazi

“Savigliano e l’Agorà. La Città e le sue piazze, tra passato e futuro” è l’incontro promosso dall’associazione Savigliano In.Contra in collaborazione con la Società Operaria di Mutuo Soccorso (SOMS) in programma a Savigliano (presso la sala riunioni della SOMS in piazza Cesare Battisti 7) venerdi 3 maggio, alle ore 21.00.

“La piazza è da sempre un punto di riferimento per la Città - spiegano gli organizzatori -. In piazza si passeggia, ci si incontra, si discute. Ed è un luogo che racconta la storia della Città, quella passata e quella che si sta costruendo giorno per giorno. Abbiamo pensato pertanto di mettere a confronto il filosofo, lo storico e i progettisti che sono stati coinvolti per mettere mano ad alcuni di questi spazi aperti, forse i più frequentati, per ragionare insieme, raccogliere suggestioni, pensare a una Savigliano che al contempo evolva senza perdere i segni di un passato su cui si fonda.”

All’evento parteciperanno, in qualità di relatori, Carlo Turco, docente di Filosofia al Liceo Classico di Savigliano e docente a contratto presso l’Università degli Studi di Torino, pubblicista, regista, esperto di comunicazione. Al professor Turco è stato assegnato il tema del rapporto tra l’individuo e la piazza.

Allo storico locale e scrittore Luigi Botta spetterà invece il compito di ripercorrere la storia di Savigliano attraverso le sue piazze, riportando alla luce aneddoti, angoli nascosti notizie inedite su spazi che si raccontano e consentono di ricostruire la storia locale.

Nel corso della seconda parte della serata prenderanno invece la parola alcuni progettisti: gli architetti Valerio Galletto, Andrea Beccaria e Carlotta Bono che hanno ridisegnato la nuova piazza Schiaparelli; quindi Giulia Bertino dello studio Hop Architetti Associati che si erano collocati al primo posto con il rendering su piazza del Popolo presentato al concorso di idee indetto dalla precedente Amministrazione.

Modererà la serata Luca Martini, giornalista e dirigente scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore Arimondi-Eula.