A Monterosso Grana avviati i lavori del progetto “Valle Grana Villaggio Culturale” finanziato dall’UE

Un render di come diventerà la Borgata San Pietro dopo i lavori di riqualificazione attualmente in corso per il progetto “Valle Grana Villaggio Culturale”

Sono entrati nel vivo a Monterosso Grana, in Valle Grana, i primi importanti lavori di riqualificazione di alcuni edifici di Borgata San Pietro e in particolare della corte interna dello stabile che ospita l’Ecomuseo Terra del Castelmagno e l’Osteria SenPie e dell’area verde antistante all’osteria.



La corte interna verrà coperta e attrezzata come punto accoglienza per gruppi organizzati mentre l’area verde ospiterà un anfiteatro per spettacoli, attrezzature di relax e uno spazio picnic. L’attività di recupero rientra nel progetto “Valle Grana Villaggio Culturale”, finanziato dall’Unione Europea tramite il programma Next Generation EU. Prevede la realizzazione di un set coordinato di azioni di recupero, rifunzionalizzazione e rigenerazione di spazi e aree disponibili all’interno dei comuni di Monterosso Grana e Pradleves, finalizzate alla creazione di nuovi servizi e attività di natura culturale, sociale, commerciale e produttiva. La fine dei lavori avviati in Borgata San Pietro è prevista per la fine del mese di agosto con inaugurazione di locali e spazi nel prossimo autunno.

“La superficie della corte è delimitata su tre lati da abitazioni di antica costruzione con un ingresso carrabile caratteristico che dà sulla strada provinciale – dichiara il sindaco di Monterosso Grana, Stefano Isaia – mentre l’area verde è adiacente alla Strada Provinciale, di fronte all’Osteria SenPìe. Le due aree saranno fondamentali per lo sviluppo turistico locale, in quanto saranno spazi utilizzabili, per accogliere i visitatori del borgo; indubbiamente potranno essere utilizzate anche dagli abitanti come aree di relax, come punti di ritrovo o come zone di svago e una volta ultimati i lavori potranno ospitare eventi culturali anche grazie alla presenza di un anfiteatro”.

Il progetto “Valle Grana Villaggio Culturale” prevede diversi interventi di recupero e rifunzionalizzazione di stabili e spazi collocati all’interno dei tessuti abitativi delle borgate San Pietro, Santa Lucia, Combetta e Frise sul territorio di Monterosso Grana e della borgata Cialancia sul territorio di Pradleves. Fulcro della strategia è proprio il centro abitato di San Pietro di Monterosso Grana. Le borgate saranno oggetto di una serie di interventi strutturali finalizzati alla creazione di una sorta di “parco culturale”, incentrato sul dialogo tra tradizione e innovazione in area alpina gestito da un soggetto imprenditoriale di futura identificazione, in grado di gestirne tutte le dinamiche e garantirne la sostenibilità nel tempo.

“Valle Grana Cultural Village” è un progetto promosso dai Comuni di Monterosso Grana e Pradleves, finanziato tramite Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura”, Componente 3 “Turismo e Cultura 4.0” (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1 “Attrattività dei borghi”, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU e gestito dal Ministero della Cultura.