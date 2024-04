In Camera di Commercio a Cuneo un incontro sulla compravendita immobiliare

Ha ottenuto un importante riscontro di pubblico il convegno organizzato dalla Camera di Commercio di Cuneo dal titolo “La sicurezza nella compravendita immobiliare”.

Con l’abolizione dell’albo camerale professionale, si è aperta la strada all’esercizio abusivo dell’attività con figure non preparate ed abilitate professionalmente. Il consumatore deve essere tutelato nella compravendita di un bene importante come la casa ed essere sicuro di avere a che fare con soggetti corretti e competenti.



Ha aperto i lavori con i saluti istituzionali Luca Chiapella, Vice Presidente Vicario della Camera di Commercio di Cuneo, è intervenuta Maria Paola Manconi, dirigente camerale, che ha presentato i servizi alle imprese.



È seguita la relazione di Simona Trucco, presidente del Sindacato Agenti d’Affari in Mediazione Fimaa-Confcommercio-Imprese per l’Italia-della provincia di Cuneo che ha illustrato come riconoscere i mediatori abilitati, anche grazie alla recente istituzione da parte della Camera di Commercio di Cuneo di un sistema attraverso il quale si possono consultare on line le aziende iscritte al Registro Imprese ed abilitate all’attività di mediazione.



Renata Siccardi Gai, referente Abi in Camera di Commercio, ha descritto le opportunità ma anche i rischi nascosti nel mercato immobiliare in relazione al settore bancario.



In conclusione, è intervenuto Danilo Sala dell’Ordine degli Architetti di Cuneo che ha riproposto il tema dell’Ape, l’Attestato di prestazione energetica, obbligatorio nella compravendita immobiliare.



È necessario fronteggiare il fenomeno dell’esercizio abusivo della professione di agente d’affari in mediazione, con conseguenti effetti positivi sul piano della tutela dell’interesse dei consumatori che si avvalgono di intermediari nel settore della compravendita.



“Come noto, il Legislatore – interviene Simona Trucco, presidente del Sindacato Fimaa-Confcommercio della provincia di Cuneo – ha stabilito l’applicazione di sanzioni amministrative e penali nei confronti di coloro che esercitano l’attività di mediazione senza il possesso dei requisiti professionali prescritti”. “Ringrazio – conclude Simona Trucco – la Camera di Commercio di Cuneo per l’organizzazione del convegno che ha chiarito aspetti fondamentali nella compravendita immobiliare, sul quale Confcommercio si pone quale garante per il terziario di mercato”.