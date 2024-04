A Cavallermaggiore torna "Istantanea", giunto alla quarta edizione

Il circo invade Cavallermaggiore nel primo weekend di maggio. Andrà, infatti, in scena venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 maggio la quarta edizione del festival di circo contemporaneo “Istantanea”. Tre giorni di spettacoli di qualità, per pubblici di tutte le età, che trasformano Cavallermaggiore in un palcoscenico all'aperto per artisti emergenti e affermati, un luogo di scoperta, gioco e divertimento nel segno del nouveau cirque.

Anche quest'anno ci saranno due arene di spettacolo: Parade78 e Antilia.

Parade78 è l'arena aperta del festival: oltre agli spettacoli pomeridiani, ospita “Play_Giochi di una volta”, un’area dedicata ai più piccoli con grandi giochi in legno rivisitati decine di anni dopo la loro creazione attraverso il fil rouge della luce, così da rendere ogni gioco un'installazione luminosa, un luna park dove grandi e piccini si divertono insieme (venerdì alle 20, sabato alle 19, domenica alle 15). Il secondo spazio è invece “Antilia”, l’arena chiusa, a basso consumo energetico, in cui saranno ospitati gli spettacoli da sala.

Quest'anno protagoniste sono la musica, la clownerie e le acrobazie con una novità: il teatro e il canto lirico, generi che arricchiscono e innalzano la proposta artistica. Il Festival, che sbarcherà con le sue due arene a Cavallermaggiore, è organizzato dall’associazione torinese Cordata FOR - che racchiude diverse realtà di circo contemporaneo per creare un network che punta al riconoscimento del valore dell’arte circense in Italia e all’estero – in collaborazione con Piemonte dal Vivo nell’ambito del bando Corto Circuito, con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Piemonte, Fondazione CRT bando Not&sipari, Fondazione CRS e la collaborazione di Comune di Cavallermaggiore e Talea Circo.

«Istantanea cresce e quest'anno punta su un programma variegato che mixa teatro di strada e musica lirica, porta in piazza un suggestivo trapezio ballant, la tecnica circense e quella teatrale. Inoltre ci si divertirà, ma gli spettacoli che saranno ospitati in questa edizione del festival in alcuni casi permetteranno anche di riflettere, affrontando tematiche attuali e urgenti, come la solitudine e la condizione degli animali nei macelli», commenta Giuseppina Francia di Cordata FOR.