A fine aprile tra Pamparato e San Giacomo di Roburent la 48^ edizione del concorso di chitarra Ansaldi

Il Concorso Nazionale di Chitarra Classica “Ansaldi”, giunto alla 48° edizione con l’appuntamento dal 26 al 29 aprile 2024, quest’anno si svolgerà tra Pamparato e San Giacomo di Roburent, con chitarristi e Commissari di tutta l’Italia.

Vi diamo appuntamento alla serata d’apertura, venerdì 26 aprile alla ore 21,nella Sala Consigliare nel Castello dei Marchesi a Pamparato con due protagonisti:

Davide Masi di Milano, classe 2001, si avvicinato alla chitarra giovanissimo, seguito dal padre.

All’età di 5 anni inizia un percorso con il suo attuale maestro Enea Leone, con cui partecipa a diverse masterclass estive, saggi e concerti. Vincitore della categoria Giovani concertisti e del Trofeo Levrone del nostro Concorso, è stato premiato per la personalità e la spontaneità che fanno sempre scorrere la musica in modo fluido e coerente con il testo.

Ha pure vinto tanti aPunto Bere ltri concorso nazionali ed internazionali di chitarra, presenterà tre composizioni del repertorio chitarristico: “Choro de saudade” di Agustín Barrios Mangoré, “Invocazione e Danza” di Joaquin Rodrigo , “Introduzione e Capriccio” di Giulio Regondi. Ai percorsi musicali, affianca un percorso di studi che lo porta a laurearsi piùrecentemente in scienze e tecniche psicologiche. Attualmente è iscritto al secondo anno di magistrale di Psicologia Clinica a Bergamo e al Conservatorio di Darfo (Bs).

Roxana Morcosanu, chitarrista e Commissaria di Torino, intraprende lo studio della chitarra nella città natale Braila (Romania). Vincitrice di numerosi primi premi in Concorsi di esecuzione musicale in Italia e all’estero, nel 2023 fa il suo debutto discografico con un progetto ambizioso: recita e suona simultaneamente testi e musica di “Platero y Yo”, op.190 del celebre compositore italiano Mario Castelnuovo-Tedesco, per voce recitante e chitarra. Pubblicato dalla casa discografica PVR Label, il CD è stato premiato con cinque stelle e recensito in Italia e all’estero, mandato in onda su Radio Vaticana. Partecipa inoltre a numerose manifestazioni e festival musicali nazionali e internazionali, da solista e in duo.

Al Concerto d’apertura della 48° edizione Ansaldi, eseguirà alcuni brani più significativi tratti dal suo recente CD dall'omonimo titolo. L'opera, su testo poetico di Juan Ramòn Jiménez, sarà proposta in una versione originale con esecutore unico: Roxana Morcosanu suona, declama e canta simultaneamente la semplice quanto profonda storia dell'amicizia tra un uomo e un asinello.

Le prove d’esame si svolgeranno già dal venerdì 26 aprile, proseguendo il sabato con le varie categorie del Concorso Ansaldi e della Rassegna Levrone.

La premiazione, domenica 28 aprile, alle ore 10 nella Parrocchiale di Serra Pamparato vedrà esibirsi il primo premio assegnato a ciascuna categoria, dai più piccoli ai più grandi. Sono pervenuti altri Premi: la Targa della Giunta Regione Piemonte, Coppa Rinaldo Muratore, coppe della Camera di commercio di cuneo, Bibite sono state offerte dal Direttore di Ezio Raviola. Quasi ogni regione italiana è rappresentata nella varie Categoria. Vi è pure un giovanissimo di 10 anni, Flavio Derenale, di Savigliano, della Scuola del m.° Alberto Risi.