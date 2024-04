Savigliano, tredici tra interrogazioni e interpellanze all’esame del Consiglio comunale

È convocato per questa sera alle 19 il Consiglio comunale di Savigliano. All’ordine del giorno alcune variazioni di bilancio; l’approvazione del rendiconto della gestione finanziaria 2023; modifiche al regolamento tassa rifiuti (Tari) e la designazione di un nuovo rappresentante di maggioranza nel Consiglio comunale in seno alla Consulta Cultura e promozione territorio.



Prevista anche la surroga del dimissionario Francesco Villois, che verrà sostituto in aula dal primo escluso della lista “Amici di Savigliano”, Matteo Bertola. Ancora all’esame del Consiglio una variante al piano regolatore comunale con relativa adozione del progetto preliminare. In apertura di seduta, per circa un paio d’ore, verranno discusse ben 13 tra interrogazioni e interpellanze.



Due sono a firma del consigliere Maurizio Occelli (Fratelli d’Italia) e riguardano chiarimenti in merito alla mostra “Smelling the world” e la costruzione di nuovi loculi nel cimitero della frazione San Salvatore.



Quattro sono state presentate dall’ex sindaco Giulio Ambroggio e riguardano: la commissione toponomastica, l’organizzazione dell’ufficio Stato civile, la tempistica sulla discussione delle interrogazioni e il quarto lotto di lavori sugli argini del torrente Mellea.



Le altre sono state proposte dai consiglieri Giorgia Seliak, Paolo Tesio e Giacomo Calcagno del gruppo “Spazio Savigliano.

Riguardano: il bando per i contributi impianti sportivi, date e orari delle commissioni consiliari, il passaggio a livello di via O. Moreno (dove si sono verificati di recente alcuni incidenti di auto rimaste intrappolate sui binari), raccolta rifiuti, manutenzione cimitero, commissione paesaggio.



Una, in particolare, riveste carattere di sfiziosità politica e riguarda la sfumata candidatura alle elezioni regionali nella Lista Cirio della vicesindaco Federica Brizio.



I consiglieri di Spazio Savigliano chiedono al sindaco, Antonello Portera “quali siano le motivazioni che hanno portato alla sua mancata candidatura e quale sia la posizione della maggioranza in merito”.