In occasione della Giornata Mondiale del Disegno il CineFerrini di Caraglio proietta il film "Mary e lo Spirito di Mezzanotte"

La creatività ha effetti benefici sulla salute psico-fisica sia dei bambini che degli adulti. Il disegno dischiude, cura, migliora le persone attraverso percorsi di rappresentazione delle emozioni che possono superare le parole.

L’Associazione Culturale Contardo Ferrini vuole festeggiare questo appuntamento ricordando che da oltre cento anni il disegno genera e rinnova la magia del cinema di animazione.

Per questo vuole raggiungere ogni singolo bambino di Caraglio e della Valle Grana con questo invito:

“Disegna la scena o il protagonista di un film che è nel tuo cuore, oppure crea tu stesso il personaggio o il manifesto di un cartone animato che ancora non c’è ma che vorresti vedere realizzato. Sul retro puoi scrivere il titolo dell’opera, il tuo nome e i tuoi anni. Consegnalo alla cassa del CineFerrini e noi lo faremo ammirare a tutto il nostro pubblico”.

Come detto, l’iniziativa prende avvio nella giornata che festeggia in tutto il mondo l’arte del disegno. Sabato 27 non poteva quindi mancare una proiezione speciale. Alle ore 21 sarà proposto il cartone animato “Mary e lo spirito di mezzanotte”, ultimo lavoro di Enzo d’Alò che tutti conoscono come autore de “La gabbianella e il gatto”.