Al via i saggi di fine anno della Scuola APM di Saluzzo

La Scuola Apm propone tra maggio e giugno un ricco calendario di concerti e spettacoli a cura del Dipartimento di Musica e Teatro – formazione di base, a conclusione dell’anno accademico 2023/2024.

Gli appuntamenti saranno occasione per i giovani allievi dell’APM di mostrare al pubblico il lavoro realizzato durante l’anno.

Si inizia lunedì 6 maggio, presso la sala Verdi della Scuola, con il primo appuntamento della rassegna “Palco Aperto”: si esibiranno le cantanti Camilla Giai e Chiara Lombardo che proporranno un repertorio di classici del pop internazionale. Sempre in sala Verdi, martedì 7 maggio saliranno sul palco gli allievi della classe di canto moderno.

In seguito, nel mese di maggio si esibiranno presso la chiesa della Croce Nera gli allievi delle classi del dipartimento classico (pianoforte, arpa, chitarra, flauto, violino).

I bambini allievi dei percorsi under 11 saranno protagonisti invece giovedì 16 maggio con l’orchestra “Suono Anch’io” presso la sala Verdi e sabato 25 maggio in occasione dello spettacolo finale presso il teatro Magda Olivero, durante il quale si esibiranno insieme all’orchestra giovanile del dipartimento di musica – scuola di base. Oltre alle orchestre, l’evento vedrà la partecipazione degli allievi del dipartimento classico dei corsi di musica da camera.

Venerdì 31 maggio, si terrà il secondo appuntamento di “Palco Aperto”, un concerto serale in cui si esibiranno in sala Verdi i musicisti Cecilia Basso, Matilde Ghione, Francesca Ghirardo, Giovanni Gramaglia, Lucia Maurino e Mattia Poggio, con un repertorio classico di alto profilo.

Nel mese di giugno, sempre in sala Verdi, sarà la volta degli allievi dell’orchestra d’archi Archimedia (sabato 1° giugno) e degli allievi del dipartimento di teatro con due spettacoli che si terranno nel pomeriggio e nella sera di mercoledì 5 giugno. A seguire, giovedì 6 giugno si esibiranno sullo stesso palco gli allievi del dipartimento moderno delle classi di batteria, basso elettrico, canto moderno e rocklab per un concerto serale pop-rock.

In chiusura, giovedì 20 giugno si terrà il concerto degli allievi della classe di organo, presso la Chiesa di S.Agostino.

Sono più di 340 gli allievi iscritti alle attività didattiche proposte per l’anno scolastico 2023/24. In questi mesi si sono realizzati per i più piccoli differenti percorsi suddivisi per fasce d’età e per grado scolastico. I progetti di musica collettiva e i Laboratori di musica moderna hanno visto una numerosa adesione da parte di giovani e adulti mentre i quattro corsi di teatro attivati hanno coinvolto 35 allievi del territorio.

È possibile visionare il calendario completo dei saggi e gli orari relativi sul sito web www.scuolaapm.it nella sezione News.