Campagna PAC 2023: Agrieuro chiarisce la circolare Agea sul calcolo dei contributi

Lo Studio AGRIEURO illustra la recente Circolare Agea che definisce alcuni importi di fondamentale importanza per completare i calcoli dei contributi spettanti agli agricoltori per la PAC 2023.



Con una recente Circolare, Agea definisce l’importo di alcuni premi in relazione alla PAC 2023. I tre calcoli di maggiore interesse sono: VUR, sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità (CRISS) e sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori (CIS-YF). Il VUR, acronimo che indica il valore medio nazionale dei titoli da riserva, si assesta, per il 2023, ad euro 164,47.



Il sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità, invece, è un pagamento che spetta per sostenere le aziende di dimensioni più ridotte. Esso spetta per le aziende che non coltivino oltre 50 ettari ed è un importo ad ettaro, erogabile sui primi 14 ettari condotti. L’importo che si stimava spettante oscillava tra gli 81 e gli 82 euro ad ettaro, i calcoli definitivi di Agea hanno restituito un valore di ben 84,61 euro ad ettaro, quindi più delle aspettative.



Infine, con riferimento al sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori, si precisa che esso è un aiuto spettante ai giovani agricoltori con determinate caratteristiche. È un contributo ad ettaro spettante fino ad un massimo di 90 ettari condotti e per una durata massima di 5 anni. Esso è stato quantificato in 89,65 euro ad ettaro, contro i circa 83-84 euro ad ettaro che si prevedano.



Buone notizie, dunque, sul fronte dei contributi, che risultano leggermente superiori alle aspettative. Procedono, quindi, le attività che condurranno alla chiusura dei calcoli per la campagna 2023, al fine di definire compiutamente i complessi calcoli dei contributi PAC spettanti agli agricoltori.