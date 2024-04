Anche a Monterosso Grana le celebrazioni per la Festa della Liberazione

Il 25 aprile si commemora la ricorrenza dell’anniversario della Liberazione dell’Italia dal regime fascista e, come ormai avviene sin dall’anno successivo alla fatidica data del 1945, anche nel Comune di Monterosso Grana, paese della Valle Grana, zona in cui si erano rifugiati i Partigiani della Banda GL (Giustizia e Libertà) per combattere contro i tedeschi, ha avuto luogo, in una bella ma fredda giornata, una cerimonia rievocativa.

Alle ore 9,30 il sindaco di Monterosso Grana, Stefano Isaia, ha dato il via con un bel discorso alla commemorazione, celebrata presso il cippo eretto in frazione Levata a ricordo dei combattenti scomparsi, seguito da quello del sindaco di Pradleves, Marco Marino, lasciando poi spazio alle toccanti frasi lette dagli alunni della classe quinta della Scuola di Valle ed alla musica degli organetti di quattro piccoli musicisti.

È poi intervenuta la nipote dell’ultimo partigiano della Valle Grana ancora vivente, il caragliese Andrea Torino, classe 1921, che ha portato i saluti dello zio, poi Don Roberto ha impartito la benedizione ai presenti, seguita dalla celebrazione della Santa Messa, officiata presso la chiesetta di San Giovanni.

Nel complesso è stata una bella manifestazione, in cui si è ricordato il sacrificio di molte persone che hanno combattuto per la libertà, consentendo all’Italia di diventare uno stato democratico.