A Caramagna Piemonte arriva il "il Baile festival”: un evento per giovani, scuole e inclusione

Dopo il successo della prima tappa de "Il Baile Festival" con il concerto di Bello Figo, il festival annuale che racchiude una serie di eventi che si svolgono durante l'anno nel territorio piemontese, arriva ora l'evento principale del festival che si terrà sabato 15 giugno nel centro sportivo di Caramagna Piemonte in via Carmagnola 5.

L'evento organizzato da Team Frio Show and Service, azienda del cantante italo brasiliano Yuri Vidal in arte Frio, ha come scopo l'inclusione e lo sport in particolare per i giovani e le famiglie con giostre e attività anche per i più piccoli.

Sabato 15 giugno dal mattino partirà un torneo di calcio in cui parteciperanno molte scuole superiori del territorio. Durante tutta la giornata oltre allo street food ed a molte attività anche per i più piccoli ci saranno momenti musicali e di spettacolo che intratterranno il pubblico.

Parteciperanno anche gli Angeli di Ninfa, associazione di Carmagnola che si occupa dell'inclusione di ragazzi autistici a cui andrà parte del ricavato dell'evento.

Una giornata ricca di sport, spettacolo e musica che vedrà poi nel tardo pomeriggio la finalissima dove la squadra vincitrice del torneo affronterà una squadra composta da personaggi del mondo dello spettacolo.

Alla sera grande festa con musica dal vivo, cibo, intrattenimento e molto altro.

Durante l'evento saranno tantissimi i personaggi di fama nazionale che parteciperanno alle attività, animeranno il pubblico e saranno disponibili per conoscere i fan ed i presenti.

Special guest dell'evento sarà il famosissimo "Dj Matrix".

Tutti i dettagli dell'evento ed i nomi di tutti i personaggi famosi presenti verranno presentati nella conferenza stampa de "Il Baile Festival: Giovani, Scuole ed Inclusione" che si terrà nel centro sportivo di Caramagna Piemonte mercoledì 15 maggio alle ore 19, esattamente ad un mese dall'atteso evento che è patrocinato anche da Regione Piemonte e Comune di Caramagna Piemonte.

La conferenza stampa sarà moderata dal giornalista Ivan Quattrocchio.