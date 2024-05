Riaperta al traffico la Strada Provinciale 5 a Villanova Mondovì

È stata riaperta nel pomeriggio di oggi, mercoledì 8 maggio, la strada Provinciale 5 a Villanova Mondovì, dal chilometro 28+400 alla progressiva km 28+450.

Il blocco del traffico si era reso necessario in seguito ad un cedimento del canale irriguo circostante avvenuto nell'agosto scorso e per il quale era stato messo in atto un intervento provvisorio.

I lavori sono iniziati lo scorso aprile e oggi la viabilità è stata ripristinata.

“Sono molto contento che si sia riusciti a rispettare i tempi previsti per effettuare i lavori – commenta il consigliere provinciale Pietro Danna – che andavano dall’8 aprile all’8 maggio. Ringrazio tutti i villanovesi ed in generale gli automobilisti che di solito percorrono questa strada per aver sopportato i disagi. Ora però finalmente possiamo tornare alla normalità”