Elezioni, Giorgio Ferraris svela i componenti della sua lista "Insieme per Ormea"

Sarà ancora "Insieme per Ormea" la lista che appoggerà la candidatura a sindaco del primo cittadino uscente Giorgio Ferraris, che si ricandida per il terzo mandato.

Saranno candidati gli attuali componenti della Giunta: Italo Vinai e Danila Michelis e i consiglieri Daniela Balsamo, Fausto Dani, Chris Mao, e Gianni Vinai e faranno parte della lista alcuni nuovi componenti, Nicola Borgna, Chiara Ciletto, Matteo Mao e Renato Rubado, per garantire un'ampia rappresentatività del territorio e della Comunità locale e per affiancare all'esperienza degli attuali amministratori persone che possano consentire sia la continuità che il rinnovamento.

"Come avevo anticipato nell'assemblea pubblica sul bilancio di mandato, - spiega Ferraris - insieme ai componenti dell'attuale maggioranza, ho deciso di candidarmi ancora una volta a ricoprire la carica di sindaco per portare a termine una serie di iniziative importanti per la Comunità e per il territorio, in parte avviate e in parte programmate: il grande progetto di riduzione del rischio e di protezione del centro cittadino dal ripetersi di eventi alluvionali come quello del 2020, la realizzazione dei lavori del Bando Borghi già finanziati (la sistemazione e la rifunzionalizzazione degli edifici dell'area della ferrovia, il completamento dei lavori di accesso e fruizione del castello e la ristrutturazione della vecchia casa di riposo) e la costruzione del tratto di strada per collegare il Colle dei Termini alla Valle Corsaglia, recentemente approvata e finanziata dalla Regione nel progetto di Green Community presentato dall'Unione Montana Alta Val Tanaro, oltre al completamento dei lavori di ripristino e di messa in sicurezza conseguenti ai danni causati dalle ultime alluvioni e tante altre iniziative turistiche, sociali e culturali avviate dall'attuale amministrazione.

Per garantire la continuità e la prosecuzione di quanto avviato e per offrire agli elettori di Ormea la possibilità di scegliere tra proposte e persone per l'amministrazione dei prossimi cinque anni, la lista “INSIEME PER ORMEA” si riproporrà alle elezioni comunali che si terranno l'otto e il nove giugno."

"Io e il vicesindaco siamo pensionati - aggiunge Ferraris - e cercheremo di garantire la presenza e l'impegno continuo nell'amministrazione, come stiamo facendo e come richiede un Comune con un grande territorio e tante iniziative come il nostro; gli altri componenti sono occupati in diverse attività di lavoro e di studio, ma assicurano tutti la necessaria partecipazione e collaborazione all'attività amministrativa."

La lista comprende - conclude Ferraris - candidati di diverse fasce di età, che vanno dai 74 anni del vicesindaco Italo Vinai, instancabile organizzatore delle attività manutentive e lavorative del Comune, ai 26 anni di Chiara Ciletto, laureanda in Giurisprudenza, che parla correttamente francese, inglese, spagnolo, sta studiando il russo e ha già conseguito un Master in Mediazione Culturale Linguistica.

Si tratta insomma di una lista in grado di garantire un'amministrazione autorevole e rappresentativa di tutta la nostra Comunità per i prossimi cinque anni."