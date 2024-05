Quando parliamo di un servizio di sgombero appartamento mq 80 stiamo parlando di un qualcosa di potenzialmente molto impegnativo che richiede molto tempo nella preparazione e nell’esecuzione e soprattutto richiede una pianificazione accurata nei dettagli.

Molte persone decidono di delegare questo servizio delicato agli esperti nel settore perché sanno di non potercela fare in autonomia e questo perché hanno accumulato troppi oggetti o soprattutto hanno accumulato dei mobili pesanti e ingombranti, degli elettrodomestici e dei complementi di arredo che sarebbero impossibili da trasportare e smaltire.

Per quanto riguarda i motivi che possono averli spinti a fare questa scelta gli esempi da fare sarebbero tanti e possiamo pensare a quando una persona deve ristrutturare casa sua e quindi prima la vuole liberare da oggetti e mobili vecchi, così da poterla rinnovare anche per quanto riguarda gli arredi.

Altro esempio significativo potrebbe riguardare le persone che devono traslocare e che giustamente vogliono liberarsi di quello che non gli serve, così da poter sfruttare i nuovi mobili della casa nuova oppure comprarne degli altri più adeguati alla situazione.

Chiaramente parliamo di un processo di varie fasi, ma prima di parlare di questo bisogna intanto parlare della necessità di dover cercare o, meglio, scegliere una delle tante imprese del territorio e soprattutto di saperla scegliere.

Molte persone ne scelgono una facendosi aiutare da amici che hanno dei contatti da dargli, o da colleghi di lavoro e familiari, oppure lo dovranno cercare in autonomia andando su internet e guardando i vari siti delle imprese per poi interloquire con loro via e-mail o via telefono.

Ma soprattutto andranno a leggere le varie recensioni online per capire come si sono trovate gli altri clienti e per avere un'idea più precisa dell'impresa che si troveranno davanti.

Per quanto riguarda le varie fasi sono tutte molto importanti e non vanno trascurate e di tutto ciò ne parliamo meglio nella seconda parte di questo articolo.

Quando si organizza un processo di sgombero di un appartamento non si possono trascurare i dettagli

Per quanto riguarda le varie fasi alle quali facevamo riferimento alla fine della prima parte una molto importante riguarda la pianificazione, importante sia per gli esperti che lavorano in queste imprese e anche per gli stessi clienti.

Infatti, i tecnici dell'impresa dovranno rendersi conto delle dimensioni dell'appartamento e di tutto quello che c'è all'interno e questo vuol dire osservare mobili e oggetti da vicino che dovranno essere rimossi.

Mentre il cliente in questa fase potrà esporre le sue esigenze e le sue richieste ma soprattutto alla fine della stessa vorrà avere un preventivo molto dettagliato con tutte le voci di spesa, o anche per esempio le informazioni sulle modalità di pagamento.

Solo a quel punto si potrà preparare l'appartamento per lo sgombero e quindi rimuovendo oggetti personali o imballare gli oggetti fragili e separare i rifiuti e, a proposito di questi ultimi lo smaltimento deve essere eseguito seguendo le normative vigenti in materia, che sono normative molto rigide perché si tratta di rifiuti non urbani.