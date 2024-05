A Mondovì la presentazione del libro "Sotto l'acqua" di Fabio Balocco

La libreria LeTtEra_22 è lieta di ospitare nuovamente l’autore e blogger Fabio Balocco in occasione della pubblicazione del suo libro "Sotto l’acqua. Storie di invasi e di borghi sommersi" (LAReditore).

La presentazione del volume si terrà sabato 18 maggio alle ore 17,30 sotto i portici della libreria LeTtEra_22 in Corso Statuto 35 a Mondoví. L’autore dialoga con Fabrizio Biolé.



Breve sinossi: "Circa un secolo fa iniziò, nel nostro paese, il fenomeno dell'industrializzazione. Ma questo aveva bisogno della forza trainante dell'energia elettrica. Si pensò allora al potenziale rappresentato dagli innumerevoli corsi d'acqua che innervavano le valli alpine. Ed ecco la realizzazione di grandi bacini di accumulo per produrre quella che oggi chiamiamo energia pulita o rinnovabile. Ma qualsiasi azione dell'uomo sull'ambiente non è a costo zero e, nel caso dei grandi invasi idroelettrici, il costo fu anche e soprattutto rappresentato dal sacrificio di intere borgate o comuni che venivano sommersi dalle acque. Quest'opera racconta, tramite testimonianze, ricordi e fotografie, com'erano quei luoghi, seppur limitandosi all'arco alpino occidentale. Prima che se ne perda per sempre la memoria".