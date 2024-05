Sport, divertimento e aggregazione: il Gruppo Sportivo San Cassiano si fa in quattro

Un programma variegato in cui lo sport sarà protagonista con diverse sfumature e differenti protagonisti: è quello che propone il Gruppo Sportivo San Cassiano, un'associazione sportiva dilettantistica che si occupa di iniziative ludico sportive sul territorio di Alba, nell'omonimo quartiere Piave - San Cassiano.

Per il quinto anno consecutivo, grazie a nuovi arrivi nello staff, verranno proposte, da metà giugno fino all'inizio dell'anno scolastico, una serie di iniziative che si snoderanno lungo quattro filoni.

Estate Sport 2024: in collaborazione con il Comune di Alba e il Consorzio Socio Assistenziale, per i residenti della città di Alba e non solo, sono previste ben otto settimane di attività nel periodo dal 17 giugno al 09 agosto.

Soccer Camp: facendo del calcio lo sport principale dell'associazione, per tre settimane di luglio gli allenatori si occuperanno di sviluppo tecnico, fondamentali individuali, partite e tornei per farti vivere grandi emozioni con lo sport più praticato al mondo

Summer Camp: nelle settimane in cui non è previsto il progetto in collaborazione con il Comune, il Gs San Cassiano offre servizi multilaterali e polivalenti con tanto divertimento al'interno dei suoi spazi.

Sanca In Langa: da quest'anno, grazie alla collaborazione di alcuni Comuni limitrofi, lo staff realizzerà anche tre settimane di multisport in Alta Langa.

Per ulteriori informazioni: 3287753281 - gssancassiano@gmail.com.