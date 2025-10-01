"Nutriamo i nidi": corso gratuito organizzato dall'ASL CN2 sull'alimentazione dei più piccoli

L'ASL CN2 propone "Nutriamo i nidi", un corso gratuito di educazione alimentare dedicato alla delicata fascia d'età 0-3 anni. L'iniziativa, rivolta a famiglie, educatori e personale di cucina degli asili nido, si articolerà in due appuntamenti: l'11 novembre ad Alba presso l'Asilo Nido Comunale L'Ippocastano (ore 16.30) e il 13 novembre a Bra all'Auditorium Arpino (ore 17).
Il programma prevede approfondimenti sulla corretta composizione dei pasti, strategie per favorire comportamenti salutari a tavola, consigli sull'alimentazione complementare e, aspetto cruciale, le linee guida per la prevenzione del soffocamento da cibo con tecniche di taglio sicuro degli alimenti.
Per iscrizioni è disponibile il QR code sulla locandina o si può contattare il Dipartimento di Prevenzione ASL CN2 ai numeri 0173.316610 - 0173.594511 o via mail a sian@aslcn2.it.