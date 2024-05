Storia a lieto fine per il bel gatto di colore grigio/nero, all'aspetto di razza siamese, che era stato ritrovato intorno alle ore 12 di oggi in via Garibaldi nei pressi del numero 80 a Fossano. Ha ritrovato, infatti, la sua casa e il suo padrone.

Al momento del ritrovamento, si era ritenuto fosse potuto essere caduto da un balcone e, nonostante i tentativi dei volontari che curano le colonie cittadine, non lo si era potuto avvicinare e si stava aggirando in zona Borgo Vecchio.