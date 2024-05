A Villanova Mondovì Chiara Fantino chiude la prima edizione di "Primavera in musica"

Sarà la giovane e talentuosa pianista cuneese Chiara Fantino l’ospite dell’ultima serata della 1° edizione della rassegna “Primavera in musica”. Una novità nel panorama delle manifestazioni villanovesi, che ha coinvolto finora un numeroso pubblico, facendo registrare sempre il “tutto esaurito” nelle diverse serate presso la splendida location dell’Antica Chiesa di Santa Caterina, a Villavecchia.



Soddisfatti gli assessori Giacomo Vinai (manifestazioni) e Cristina Candela (Cultura): «Chiara è un’apprezzata insegnante di musica, impegnata in concerti in tutta Italia, per noi è un grande onore poterla ospitare all’interno della nostra rassegna, che finora ha riscosso molto interesse. Aspettiamo tutti gli appassionati alla serata di domani, sabato 25 maggio».



Inizio alle ore 21, ingresso libero.