Mondovì, al Museo della Ceramica l’esposizione “Cerami-carte” curata dai ragazzi del Liceo Artistico

Un percorso di sperimentazione artistica volto ad uscire dalle aule scolastiche per aprirsi alla comunità, ma anche l’occasione per creare un clima costruttivo e collaborativo tra i nuovi compagni, esplorando ed incrementando la manualità degli studenti. Nasce con questo spirito il progetto “Cerami-carte. Dalla tradizione alla contemporaneità” promosso dai ragazzi di 1^M del Liceo Artistico Vasco-Beccaria-Govone e inaugurato oggi, venerdì 24 maggio, negli spazi del Museo della Ceramica di Mondovì. Un’esposizione a tema origami in cui il contributo del singolo è stato fondamentale e strutturale per creare un organismo nuovo e unitario. Diversi i temi affrontati dai ragazzi: da un lato lo studio della tradizione ceramica monregalese con i suoi stili, le sue caratteristiche, i suoi processi e le sue tecniche, dall’altro l’esplorazione della modernità fatta di stampe 3D e fotografia digitale. Un amalgama intertemporale che ha permesso di celebrare la creatività degli studenti creando altresì un dialogo efficace con il contenitore museale che fino al prossimo 23 giugno ospiterà i lavori realizzati.

“Cerami-carte”, però, ha voluto guardare anche al volontariato, all’ecosostenibilità e al mondo degli animali. Durante le ore di educazione civica, infatti, è stata contattata l’associazione “GEA” del Canile 281 di San Michele di Mondovì e ogni ragazzo ha così adottato virtualmente e artisticamente un cane a distanza, progettando una ciotola personalizzata in ceramica e realizzando con tecniche di rilegatura manuale il libretto sanitario dell’animale. Entrambe le creazioni sono poi state cotte presso la storica “Ceramica Besio” grazie al contributo dell’associazione “Un sorriso per Giorgia”, per una circolarità benefica e virtuosa che testimonia la vivacità del tessuto associativo monregalese.

«Un piacere e un onore ospitare nei nostri spazi le creazioni dei ragazzi del Liceo Artistico Vasco-Beccaria-Govone di Mondovì» il commento della direttrice del Museo della Ceramica, Christiana Fissore. «La scuola come luogo di ricerca e di sperimentazione e il nostro Museo come spazio di restituzione, ma anche come incubatore culturale capace di accrescere la consapevolezza collettiva sul mondo dell’arte. Una collaborazione preziosa per la quale ringrazio il neonato Liceo Artistico Vasco-Beccaria-Govone e, in particolare, i docenti Elisa Massimino, Daniela Bella e Giulio Borsarelli che sono sicura possa accrescere la fertilità artistica di una città che si sta sempre più affermando come destinazione turistico-culturale e come polo di formazione scolastica e universitaria». Un rapporto virtuoso, quello tra l’offerta didattica a vocazione artistica e gli spazi culturali urbani, sottolineato anche dall’assessora alla Cultura, presente all’inaugurazione.