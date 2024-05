"Vernant que chanta", quest'anno l'appuntamento è per domenica 9 giugno

Quest'anno l'appuntamento con "Vernant que chanta" è fissato per domenica 9 giugno.



La festa popolare, inaugurata nel 2010 in memoria di Walter Bassignano (Punta), ormai è diventata un evento immancabile, che si tiene ogni anno nel paese di Pinocchio per mantenere vive le antiche tradizioni, con corali che giungono da tutto il Piemonte e si esibiscono nelle vie e nei vicoli del paese.



A organizzarla é la Pro loco Giovani di Vernante, un gruppo di giovani volontari del paese, in collaborazione con la Pro Loco.





Come gli altri anni non potrà mancare la mostra dei coltelli, tra i quali il celebre coltello "Vernantin", allestita in Piazza dell'Ala già dal mattino. Inoltre sarà presente il Ludobus di Mago Trinchetto pronto a intrattenere e divertire i più piccoli con tanti giochi in legno.



Grande novità di quest'anno saranno i mercatini di artigianato e vintage, anch'essi lungo le vie del paese, organizzati dall'associazione 360 (333.5630311 numero per partecipare in extremis al mercatino).



Il modo migliore per concludere la giornata sarà quello di fermarsi a mangiare in compagnia un buon piatto di polenta e spezzatino presso l'ex segheria.