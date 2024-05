Massimizzare il vantaggio economico e ambientale: Alpiclima propone soluzioni per la transizione energetica delle vostre case

In un contesto globale sempre più orientato alla sostenibilità e all'efficienza energetica, la collaborazione con aziende specializzate diventa fondamentale per affrontare le sfide del futuro.

Alpiclima, fondata nel 1992, si è affermata come leader nel settore della climatizzazione e della gestione energetica. Grazie alla sua lunga esperienza e all'attenzione costante alle innovazioni tecnologiche, Alpiclima rappresenta un partner affidabile e competente per navigare attraverso le nuove direttive europee riguardanti la riduzione delle emissioni di gas serra. La loro expertise si rivela preziosa soprattutto in un momento in cui la transizione energetica delle Case green richiede soluzioni avanzate e personalizzate.

In questo articolo, esploreremo le nuove regole introdotte dall'Unione Europea per la climatizzazione degli edifici e come Alpiclima può supportarvi nel rendere le vostre abitazioni più efficienti e sostenibili.

Le direttive europee riguardanti le riduzioni delle emissioni di gas serra, relativamente al programma di transizione energetica per le case green, introducono nuove regole circa la climatizzazione degli edifici.

La finalità delle linee introdotte dall’Unione Europea è quella di rendere le strutture abitative più efficienti dal punto di vista dei consumi energetici, andando a ridurre costantemente le emissioni di gas serra, sino a raggiungere il traguardo prefissato delle emissioni zero, fissato per il 2050.

Il graduale divieto di utilizzo ed installazione dei generatori di calore alimentati a combustibile fossile, gasolio, gas metano, gpl, ecc, sommati ai sempre più stringenti requisiti energetici richiesti per le ristrutturazioni e per i nuovi edifici, andranno a favorire di conseguenza l’utilizzo di nuovi sistemi ibridi e pompe di calore.

La più immediata azione atta a sensibilizzare il mercato si identifica nell’annunciato termine delle agevolazioni fiscali del 50% e del 65% per la sostituzione delle caldaie, fissato per il 31 dicembre 2024.

Il processo di transizione seguirà gradatamente sino al 2040, termine fissato per la totale eliminazione del classico generatore di calore.

Va però detto che una caldaia a gas di ultima generazione garantisce un risparmio dei consumi di circa il 30% rispetto ad una caldaia tradizionale.

Al fine di massimizzare il vantaggio economico della gestione sommato ai benefici fiscali ancora in vigore, si consiglia di prendere in considerazione la sostituzione delle Vs. caldaie con un nuovo modello più performante ed efficiente.

Alpiclima propone condizioni tecniche ed economiche estremamente vantaggiose da calibrare sulle singole esigenze dell’utente, con la possibilità di svariate forme di finanziamento, anche ad Interesse Zero.

E’ consigliabile, ove possibile, procedere alla programmazione degli eventuali interventi, con sufficienti tempistiche operative.

Per maggiori informazioni:

Alpiclima srl si trova in

viale Rimembranza 8/3 - 12084 Mondovì (CN)

via Cuneo 18 - 12045 Fossano (CN) Telefono 0174-551486

Sito internet: http://www.alpiclima.it/

E-mail: commerciale@alpiclima.it