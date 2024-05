Si svelano i vincitori del Premio Ormea in Transito

Venerdì 7 giugno alle ore 21 Ormea ospiterà i vincitori del Premio Ormea in Transito, importante riconoscimento conferito a due personalità del mondo della cultura e della comunicazione.

Ormea segna la confluenza tra diverse culture, è terra di transito tra il Piemonte e la Liguria: da qui la scelta del nome assegnato al Premio, da qui il legame con un paese che è riparo e isola per chi vuole andare oltre e per chi decide invece di restare.

I vincitori di questa seconda edizione di Ormea in Transito sono:

Gian Luigi Beccaria , professore emerito di Storia della lingua italiana nell'Università di Torino, socio nazionale dell'Accademia dei Lincei, dell’Accademia della Crusca e dell’Accademia delle Scienze di Torino. Nei suoi libri si è dedicato a vari aspetti della lingua italiana, antica e moderna, colta e popolare, letteraria e comune. Si è occupato altresì di metrica e intonazione, di cultura e scuola, di presente e futuro della lingua italiana, e in particolare della lingua di tanti nostri sommi autori.

Angelo Ferracuti scrittore e giornalista che ha pubblicato romanzi con diverse case editrici tra cui Guanda, Rizzoli, Feltrinelli, Einaudi, Chiarelettere, Mondadori. Oltre ai romanzi ha scritto reportage narrativi e, per i più importanti giornali nazionali, inchieste sul lavoro, sull’Amazzonia, sulle migrazioni, sul terremoto, sull’ambiente.

Per ulteriori informazioni sui vincitori e per approfondire le motivazioni del riconoscimento è possibile consultare il blog di Ormea in Transito al seguente link www.ormeaintransito.com