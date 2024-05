E' l'incrocio tra una strada provinciale e una strada statale, ma chi deve tagliare l'erba è il Comune di Gaiola

Una situazione piuttosto paradossale quella che si vive a Gaiola, in bassa Valle Stura, lungo la strada statale 21 del Colle della Maddalena.

Il Comune, infatti, deve ogni anno provvedere al taglio dell'erba all'altezza dell'incrocio tra la provinciale che porta in frazione Bedoira e la statale 21. La frazione è sotto Gaiola, il punto dell'incrocio nel Comune di Roccasparvera, le strade che si intersecano una provinciale e una statale, ma alla fine, chi taglia l'erba è Gaiola.

I residenti di Bedoira, infatti, nell'immissione sulla statale, quando l'erba è alta, non hanno una visibilità tale da effettuare la manovra in sicurezza. E allora il Comune deve provvedere a sue spese, nonostante non sia sua la competenza dell'intervento.