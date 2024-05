A Bra i testi scolastici usati non vanno sprecati

Si rinnova a Bra l’iniziativa “Un libro per tutti”, che punta ad aiutare le famiglie con figli in età scolare attraverso la condivisione dei libri scolastici usati. Il progetto coinvolge le scuole secondarie di primo grado “Piumati” e “Carlo Alberto Dalla Chiesa” e prevede la possibilità per le famiglie di mettere a disposizione libri di testo usati - già utilizzati negli anni precedenti dai figli ma ancora in adozione presso i due Istituti - da donare e ridistribuire a chi ne ha più bisogno.

Vengono raccolti libri in adozione presso le scuole per l’anno scolastico 2024/2025, purché in buono stato di conservazione; potranno essere consegnati direttamente presso la sala conferenze del centro polifunzionale “Giovanni Arpino” (largo Resistenza) in questi orari:

giovedì 4 luglio ore 17-19

6 luglio ore 10-12

giovedì 10 luglio ore 17-19

13 luglio ore 10-12

Per sapere se il libro che si intende donare è adottato dalla scuola per l’anno scolastico 2024/2025 è possibile consultare l’elenco dei libri che verrà pubblicato a partire dal 7 giugno sul sito www.comune.bra.cn.it del Comune di Bra e sui portali web dei due Istituti comprensivi www.istitutocomprensivobra1.edu.it e www.istitutocomprensivobra2.edu.it.

Il servizio è gratuito e non si prevedono rimborsi o costi a carico né di chi dona, né di chi riceve. Saranno i volontari comunali a gestire le operazioni di raccolta e smistamento presso i locali messi a disposizione dal Comune.

Per maggiori informazioni è possibile contattare:

- per l’Istituto comprensivo BRA1: giovanna.bellinghieri@istitutocomprensivobra1.edu.it

- per l’Istituto comprensivo BRA2: vincenzo.messana@istitutocomprensivobra2.edu.it

- oppure l’Ufficio comunale Scuola, alla mail: ufficio.scuola@comune.bra.cn.it o al numero 0172.438238