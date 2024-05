Raccolta pneumatici usati all'area ecologica di Peveragno e Beinette

Come ad ogni cambio stagionale all’area ecologica di Peveragno e Beinette (Via Beinette 2), per gli abitanti dei due Comuni vi è la possibilità di una raccolta di pneumatici usati.

Gli orari sono: sabato 1° giugno dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14 alle 17, lunedì 3 dalle 8,30 alle 12,30.

Come sempre si potrà conferire un massimo di cinque pneumatici senza cerchioni, di motocicli, autovetture, camper e furgoncini privati. Occorre presentare un documento di identità e codice fiscale.

Il servizio è gratuito solo per le utenze domestiche, escluse attività produttive (mezzi agricoli, pesanti...).

È comunque possibile recarsi in qualsiasi area ecologica del Consorzio Cuneese per smaltire i propri rifiuti. Le aree ecologiche di Cuneo e Chiusa Pesio accettano il conferimento di pneumatici tutto l’anno.