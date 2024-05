L'opera "La serva padrona" in versione pocket al Monastero della Stella

Sabato 1° giugno, alle 21, il Monastero della Stella di Saluzzo, in piazzetta Trinità 4, a Saluzzo, sarà il palcoscenico di un evento musicale speciale.

L'associazione Antidogma Musica nella sua 45esima stagione "Immaginando in Musica" porta in scena "La serva padrona", la prima opera buffa della storia, che sarà rappresentata in versione pocket cioè in forma breve.

L’evento è in collaborazione con l’Accademia del Teatro Carlo Felice di Genova e con il supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo.

"La Serva Padrona", composta da Giovanni Battista Pergolesi, con libretto di Gennaro Antonio Federico, è un'opera che racconta la storia di Serpina, una serva astuta e determinata che riesce a ribaltare la sua condizione sociale.

Questo capolavoro del XVIII secolo non solo è noto per la sua musica brillante e coinvolgente, ma anche per la trama rivoluzionaria che vede una donna protagonista di un ingegnoso riscatto.

I personaggi sono interpretati da: Martina Saviano nel ruolo di Serpina, soprano; Willingerd Gimenez nel ruolo di Uberto, basso; Mauro Barbiero è Vespone, mimo.

Al pianoforte Mattia Torriglia. Narratore Luigi Giachino.

La rappresentazione "pocket" offre una versione condensata ma ricca dell'opera, rendendola accessibile e godibile per tutti i presenti.