Totem e Tabù: a Boves si parla di un viaggio avventuroso tra Los Angeles e San Josè

Venerdì 31 maggio torna a Boves l’appuntamento mensile con Totem & Tabù ma in una differente location. Nell’intima e accogliente via Ignazio Vian, traversa di piazza Italia, si terrà infatti la serata dedicata agli amanti dei viaggi con la proiezione de “Il Giro del Mondo in 16 tappe”. In questa occasione si potranno ammirare e ascoltare le avventure della 9° tappa Los Angeles – San Josè (C. Rica). L’appuntamento si terrà alle ore 21,30 ad ingresso libero.

Un viaggio avventuroso, percorrendo il deserto di Sonora , gli altipiani centrali del Messico fino alle spiagge del Caribe, alla scoperta di città e villaggi che hanno mantenuto il fascino coloniale con i loro colori e le loro atmosfere vibranti e la magia dei siti archeologici delle antiche civiltà precolombiane degli Atzechí e dei Toltechi.

E poi i vulcani del Guatemala le foreste lussureggianti del Salvador e dell' Honduras, i laghi del Nicaragua fino alle piantagioni del Costa Rica, un susseguirsi di scenari panoramici indimenticabili che si ripetono immutabili per centinaia di kilometri.