Motori, l'equipaggio Pellegrino-Peruzzi al Valsugana Historic Rally con la 131 Abarth

"Finalmente si torna in gara dopo un po' di tempo ed abbiamo deciso di riportare in gara la gloriosa 131 ABARTH dopo averla messa a riposo per cinque anni e dopo esser passati a BMW M3 GrA e PORSCHE 911 SC Gr4".

Così l'equipaggio composto da Pierangelo Pellegrino e Davide Peruzzi - Scuderia Alpi del Mare asd - annuncia il ritorno in gara dell'Abarth 131 Gr4 sulle prove speciali del Valsugana Historic Rally, giunto alla sua 12^ edizione e dove Pellegrino e Peruzzi erano già stati nel 2018.

"Cinque anni esatti dalla sua ultima uscita e quindi perché non rimetterla in strada proprio in un magnifico evento quale il Valsugana Historic rally organizzato dagli amici del Manghen Team insieme al Team Bassano a Borgo Valsugana? - spiegano pilota e navigatore - Eccoci pronti allora per divertirci su queste splendide prove speciali con panorami mozzafiato".