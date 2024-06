Serata elettorale in amicizia. Carlotta Boffa ha aperto le porte della sua cascina

Carlotta Boffa ha aperto ieri le porte della sua cascina in Piana Gallo, per 'Sogni di luna', una serata in amicizia.

Nel New Jersey l’avrebbero intitolato 'Sunset Party', rivestendolo di chissà quali sfumature raffinate e sottofondi politico-opportunistici. In realtà è stato un momento di stacco da un’intensa campagna elettorale, che la vedono impegnata nella corsa alla carica di prima sindaca donna di Alba, insieme ad una squadra che lei definisce “meravigliosa, giovane, piena di energie positive”, dove lei ha il ruolo di leader naturale, dove si respira ottimismo, nonostante si sia partiti dopo tutti gli altri.

“È vero, siamo scesi in campo per ultimi, però stiamo lavorando bene. Alba ha bisogno di una svolta, vogliamo una città più bella, vivibile, sicura, un riferimento per tutto un territorio meraviglioso, un luogo dove ci sia attenzione verso le persone e che piaccia agli albesi: di conseguenza piacerà anche a chi la frequenta e ai turisti. Abbiamo uno slogan 'Nuovi traguardi' che è anche un progetto e che non si esaurirà dopo questa fantastica esperienza”.

'Sogni di luna' comincia con una performance di Simona Colonna, musicista e cantante, prosegue con gli interventi dello scrittore Mauro Rivetti, del pittore braidese Franco Gotta, che ha esposto alcune delle sue opere, di Fabio Barbero organizzatore di Alba Jazz Festival.

Affinità, legami, stima reciproca. Nei cinque anni da Assessore alla Cultura del comune di Alba, Carlotta Boffa ha consolidato rapporti trasformati in amicizie. Si è spesa per esserci sempre, promuovere iniziative, curare l’aspetto umano delle relazioni, e lo stesso feeling, lo stesso sorriso, lo regala ai candidati che hanno deciso di far parte delle tre liste in appoggio. C’erano tutti, Alba Europea, Alba al Centro, Alba Davvero, i loro capolista Anna Bracco, Enrica Cravanzola e Roberto Drocco, e c’erano i giovani, rappresentati da Emanuela Cignetti, e i più entusiasti, fra tutti Ezio Mattis.

Si sono presi una pausa, in un momento cruciale della campagna elettorale a una settimana dal silenzio pre-voto.

“Ma domattina si va al mercato” ricorda Carlotta e non ha l’aria della maestrina che guida i bambini in gita.

L’impressione, che venga da un 'Sunset Party' o da un 'Sogno di luna', è di una squadra compatta, di un’Atalanta determinata e ambiziosa, che sa quel che vuole: “C’è bisogno di un assessorato all’agricoltura, di migliorare la viabilità, di più attenzione alle fragilità, ai giovani, agli anziani, di avere una città sicura, priva di barriere architettoniche, accessibile a tutti”, questi sono alcuni degli argomenti in agenda, espressi via via dai candidati presenti.

Conclude Carlotta Boffa:

“Ho voluto ringraziare tutti coloro che mi sono stati vicino e mi stanno aiutando in questa impresa. Ma domani davvero si va al mercato! Ho con me persone che arrivano dai quartieri e dalle frazioni, e nei quartieri torneranno per recepire le necessità delle persone che vivono Alba e la vogliono sempre migliore”.