Sabato 8 giugno con il "Noi Duo" a Villa Belvedere di Saluzzo

Un viaggio sonoro che spazia dal periodo Barocco fino alla musica contemporanea, dimostrando la versatilità e la bellezza della fisarmonica è proposto dal “Noi Duo”, formato da Alessio Bosetti e Marco Polidoro, nel concerto “Dal Barocco ai giorni nostri” in programma sabato 8 giugno alle 21 a Villa Belvedere a Saluzzo (in via San Bernardino, 17).

Il programma del concerto di fisarmoniche prevede una selezione accurata di brani che abbracciano diversi secoli e stili musicali. Inizierà con le raffinate composizioni del periodo barocco, caratterizzate da una complessità e una bellezza senza tempo. Proseguirà poi attraverso le epoche, includendo pezzi del periodo classico e romantico, fino ad arrivare alla musica moderna, mostrando come la fisarmonica possa adattarsi e brillare in qualsiasi contesto musicale.

L’evento è organizzato dall’associazione “Arte terra e cielo” con il patrocinio del Comune di Saluzzo, di Terres Monviso e dell’associazione nazionale Case della memoria.

Ingresso: intero 10 euro, ridotto 8 euro per gli associati ad Arte Terra e Cielo, 5 euro per i minori di 18 anni.